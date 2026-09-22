Başkan Erdoğan’ın dünya barışı ve adalet mesajları Times Meydanı’ndaki dev ekranlarda yer aldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde New York'ta gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri kapsamında Türkiye'nin çevre, iklim, barış ve adalet alanlarındaki mesajları Times Meydanı'nda kamuoyuna aktarıldı.

Bu kapsamda Times Meydanı'ndaki dev ekranlar ve mobil LED kamyonetler aracılığıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları ile Türkiye'nin COP31 kapsamındaki çevre ve iklim vizyonu New Yorklularla paylaşıldı.

Türkiye'nin tarihi ve doğal güzellikleri ile yumuşak güç kapasitesini odağa alan entegre tasarımların kullanıldığı görsellerde, Erdoğan'ın dünya barışı ve adalet temalı mesajlarının yanı sıra İstanbul temalı tanıtım unsurlarına da yer verildi.

Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür", "Küresel yönetişim tüm insanlığı, tüm dinleri, tüm ırkları ve tüm kültürleri temsil etmelidir" ve "Çocukların bombaların altında öldüğü bir dünyada kimse güvende hissedemez" şeklindeki mesajları Times Meydanı'ndaki dev ekranlarda ve mobil LED kamyonetlerde gösterildi.

Dev ekranlarda ayrıca Türkiye'nin ve İstanbul'un medeniyetlere ev sahipliği yaptığı vurgulanan tanıtım mesajları yer aldı.

Bu kapsamda "Medeniyetlerin buluştuğu, tarihin nefes aldığı yer: İstanbul", "Times Meydanı, zamanın ötesinde Türkiye ile buluşuyor" ve "New York asla uyumaz, İstanbul asla ilham vermeyi bırakmaz" şeklindeki mesajlar ekranlarda gösterildi.

TÜRKİYE'NİN COP31 HAZIRLIKLARI NEW YORK'TA TANITILDI

Türkiye'nin kasım ayında Antalya'da ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) yönelik hazırlık ve çalışmalar, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu haftası kapsamında New York'ta tanıtıldı.

Türkiye'nin COP31 ev sahipliği ve başkanlığı, New York'ta devam eden BM 81. Genel Kurulu haftasında gündeme gelmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda kullanılan mobil LED kamyonetler, Türkiye'nin COP31 eksenli çevre ve iklim vizyonunu yansıtan mesajlarını New York'un sembollerinden Times Meydanı'nda kamuoyuna aktardı.

Aynı şekilde Times Meydanı'ndaki dev LED ekranlara yansıtılan ve Türkiye'nin COP31 ev sahipliğine ilişkin mesajlar ilgi çekti.

Türkiye'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle yumuşak güç kapasitesini odağa alan entegre tasarımların kullanıldığı görsellerde, "COP31 Türkiye: Dünyanın geleceği Türkiye'de", "190'dan fazla ülke, ortak evimiz Dünya için 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da bir araya gelecek" ve "Dünyanın iklim için bir araya geleceği yer: Türkiye" gibi mesajlara yer verildi.