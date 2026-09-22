Borsa Manipülasyonu soruşturmasında yeni gelişme… 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen "Borsa Manipülasyonu" soruşturması kapsamında peş peşe iki operasyon daha yapıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli Denetleme Raporu doğrultusunda peş peşe düzenlenen yeni operasyonlarda 31 şüpheli İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve yasal işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.



İddialara göre; SPK'nın Denetleme Raporu'nda; Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) payında "Piyasa Dolandırıcılığı" gerçekleştirildiği saptandı ve operasyonlar bu doğrultuda düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen toplamda 40 şüpheliden 31'i yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında ifadelerin ardından adliyeye sevk işlemleri de başladı. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yöneticileri Emre Tezmen, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.