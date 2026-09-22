Burhan Özfatura hayatını kaybetti
Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura, 83 yaşında evinde geçirdiği ani kalp durması sonucu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Özfatura, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özfatura, ilk olarak 1984 yerel seçimlerinde Anavatan Partisi'nden aday olarak başkanlığı kazanmış, 1989'daki seçimi kaybetmesinin ardından 1994-1999 yıllarında ise Doğru Yol Partisi adayı olarak bu görevi yeniden üstlenmişti.