CHP’nin kalesinde işçiler isyanda

İzmir'de eylemler bitmiyor. Buca ve Konak'ta memurlar sosyal denge tazminatları ile toplu sözleşmeden kaynaklı geriye dönük alacakları için meydanlara indi. Tüm Bel Sen İzmir 2 No'lu Şube yönetimi, Konak Belediyesi önünde basın açıklaması yapıp Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya haklarını ödeme çağrısında bulundu.

CİDDİYETSİZCE YAKLAŞILIYOR

Sendikadan yapılan açıklamada, "Bu, mevcut yönetimin göreve geldiği günden bu yana birikerek devam eden sistematik bir süreç. Sorumlusu kesinlikle emekçiler değildir. Asıl sorun, biz ağır ekonomik koşullar altında yaşam mücadelesi verirken taleplerimize ciddiyetsizce yaklaşılmasıdır. Yıllardır bu kuruma emek veren bizlerin sorunlarını dile getirmesine dahi tahammül gösterilememektedir. Demokratik ve meşru haklarımızı savunmamızın önüne geçilmek istenmektedir" ifadelerine yer verildi. Konak tarihinde ilk kez eylem alanındaki araçların bilinçli olarak çekilmediğini belirten sendika, "Elektriğimiz dahi kesilerek sesimizi duyurmamızın önüne geçilmek istenmiştir. Mücadele yeleklerimizi giydik, sorunlarımız çözülene kadar sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz" dedi. Sendika açıklamasında, "Buradan kendilerine seçim döneminde kurdukları vaat cümlelerini hatırlatıyoruz: Bu sözler yalnızca seçim dönemine ait boş vaatler midir yoksa arkasında durulacak mıdır?" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör