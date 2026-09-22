Emine Erdoğan lider eşlerini ağırladı
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkevi'nde dünya liderlerinin eşleriyle bir araya geldi. Erdoğan ilk olarak Brezilya Devlet Başkanı eşi Rosângela Lula da Silva ile görüştü. Ortak gündem ve COP31 süreci ele alındı. Emine Erdoğan daha sonra Sierra Leone Devlet Başkanı'nın eşi, Kalkınma İçin Afrika Devlet Başkanları Eşleri Teşkilatı Başkanı Fatima Maada Bio'yu kabul etti. Çevre, eğitim, kadın ve çocukların esenliği başta olmak üzere ortak konular görüşüldü.