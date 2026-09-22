Emine Erdoğan’dan Başkan Erdoğan’ın BM’deki hitabına ilişkin paylaşım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkevi'nden birlikte yürüyerek geçtikleri BM Genel Merkezi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'nin 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı salonda dinledi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Adaletin sesi Erdoğan. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu kürsüsünden insanlığa seslendi. Barışın, insan onurunun ve hakkaniyetin esas alındığı bir dünya için yaptığı güçlü çağrının, uluslararası toplumun vicdanında karşılık bulmasını diliyorum."