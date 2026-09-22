Erdoğan, Türkevi’nde liderlerle görüştü
Başkan Erdoğan, Türkevi'ndeki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar hazır bulundu.
Erdoğan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile de bir görüşme yaptı. Görüşmede bölgesel konular ele alındı.
Erdoğan, ilk ikili görüşmesini ise Vietnam Devlet Başkanı To Lam ile gerçekleştirdi.
Başkan Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile görüştü. Görüşmede Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yer aldı.
Erdoğan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile de bir görüşme yaptı. Görüşmede bölgesel konular ele alındı.
Erdoğan, ilk ikili görüşmesini ise Vietnam Devlet Başkanı To Lam ile gerçekleştirdi.
Başkan Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile görüştü. Görüşmede Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yer aldı.