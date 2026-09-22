DHMİ eski yöneticisi Mehmet Cemil Acar tutuklandı! 223 milyon liralık mal varlığı incelemede

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 21 Eylül'de gözaltına alınan Acar'ın, görev yaptığı dönemde çeşitli illerde ve değerli bölgelerde çok sayıda gayrimenkul edindiği tespit edildi. Dosyadaki bilirkişi raporunda, şüphelinin görev süresince elde ettiği maaş ile tespit edilen mal varlığı arasında ciddi uyumsuzluk bulunduğu belirtildi.

223 MİLYON LİRALIK FARK

Yapılan incelemelerde Acar'ın edinmiş olduğu ve kaynağı açıklanamayan haksız mal miktarının 223 milyon 795 bin 333 lira olduğu belirlendi. Şüphelinin söz konusu mal varlıklarının kaynağına ilişkin açıklayıcı bir beyanda bulunamadığı kaydedildi. Dosyada yer alan O.E. isimli kişinin beyanında ise Acar'ın görev yaptığı dönemde yapması gereken işleri geciktirmek suretiyle birçok kişiden para ve başka mallar edindiği yönünde ifadeler bulunduğu belirtildi.

RÜŞVET VE İRTİKAP İDDİALARI DA ARAŞTIRILIYOR

Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine tutuklanan Mehmet Cemil Acar hakkındaki soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü bildirildi. Soruşturmanın, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamasının yanı sıra 'rüşvet' ve 'irtikap' suçları iddiaları yönünden de devam ettiği belirtildi.