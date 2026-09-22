Evle vatandaşlık oyunundan İBB’nin rüşvetçileri çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, muvazaalı gayrimenkul satışlarıyla usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırılmasına yönelik yürüttüğü dev soruşturmada ikinci dalga operasyonu gerçekleştirdi. 3.5 milyar lirayı aşkın usulsüz işlemin tespit edildiği ve 30 şirkete kayyum atandığı operasyonun en dikkat çeken detaylarından biri ise İBB yolsuzluk davasının kilit ismi, Beyaz İnşaat'ın sahibi Muzaffer Beyaz'ın ve Gül İnşaat'ın firari sahibi Ali Gül'ün de baş şüpheliler arasında yer alması oldu. Beyaz İnşaat'ın sahibi Muzaffer Beyaz, Beylikdüzü'ndeki West Side, Meydan Yakuplu ve Kalekent projelerinin imar ve iskân izinlerinden otopark ruhsatlarına kadar pek çok işlemde kendisinden milyonlarca dolar rüşvet istendiğini itiraf etmişti.

Beyaz; tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasalarından Adem Soytekin'e 7 daire ve 5 dükkân devrettiklerini, eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın talebi doğrultusunda ise 20 milyon lira karşılığı olan 4 daireyi Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na devretmek zorunda kaldıklarını iddia etmişti. Gözaltı listesinde yer alan Gül İnşaat'ın sahiplerinden Ali Gül de İBB yolsuzluk davasının firarisi. Gül'ün kardeşi Zafer Gül, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde kendisinden istenen rüşveti 6 milyon TL'lik senet bonosu olarak Fatih Keleş'e (İmamoğlu'nun kasası) teslim ettiklerini anlatmıştı.

Şüpheli listesinde Gül İnşaat'ın paravan şirketi Liv Yapı Gayrimenkul Yatırım'ın patronu Sönmez Aydın da bulunuyor. Tapu, MASAK ve bilirkişi raporlarıyla yapılan incelemelerde; Türk vatandaşlığı için gerekli döviz girişinin gerçekte sağlanmadığı, aracı şirketler veya satıcıların kendi özkaynaklarının kullanıldığı, gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporlarıyla şartların sağlanmış gibi gösterildiği saptandı. Bu yöntemle aile bireyleriyle birlikte tam 1070 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı, 11 kişinin ise sürecinin devam ettiği tespit edildi. 2'nci dalga operasyonda 72 kişi gözaltına alındı. 1413 yatırımcı ile aile fertlerini kapsayan 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kazanma kararı iptal edildi. Soruşturma kapsamında ödenmesi gereken 72 milyon 250 bin dolar tutarındaki mali hareketin usulsüz şekilde yürütüldüğü kaydedildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör