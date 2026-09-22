FETÖ’nün ’izdivaç’ yapılanmasına operasyon: 9 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün çalışmalarında, örgütün mensupları arasındaki bağlılık ve devamlılığı sağlamak amacıyla evlilikleri yönlendirdiği belirlendi.

ÖRGÜTTE İZDİVAÇ

"İzdivaç sorumlusu" ya da "izdivaççı" olarak adlandırılan kişilerin, evlilik adayı örgüt mensuplarının yaş, eğitim, meslek, memleket, aile yapısı, fiziki özellikleri ve örgütsel konumlarına ilişkin bilgileri topladığı, fotoğraflarını temin ettiği ve bu bilgilerle aday havuzları oluşturduğu tespit edildi. Uygun görülen adayların belirlenen kriterler doğrultusunda eşleştirildiği, çalışmaların dijital platformlarda kurulan gruplar üzerinden de yürütüldüğü belirlendi.

MERVE DAŞTAN'IN DİJİTAL MATERYALLERİNDEN 13 İSİM ÇIKTI

5 Mayıs 2026'da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan ve örgütün "izdivaç sorumlusu" olduğu değerlendirilen Merve Daştan'ın dijital materyalleri incelemeye alındı. İnceleme sonucunda FETÖ'nün izdivaç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 13 şüpheli tespit edildi.

8 İLDE 13 ADRESE ŞAFAK OPERASYONU

Tespitlerin ardından sabah saatlerinde İstanbul merkezli Ankara, Kocaeli, Karabük, Denizli, Gaziantep, Kayseri ve Samsun'un da aralarında bulunduğu 8 ilde toplam 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul'da 2, Ankara'da 1, Kocaeli'de 2, Karabük'te 2, Denizli'de 3, Gaziantep'te 1, Kayseri'de 1 ve Samsun'da 1 adreste gerçekleştirilen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.