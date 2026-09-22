Manisa'da okula silahlı saldırı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Menfur saldırıyı lanetliyoruz!"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Manisa'da gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak saldırıyı lanetlediğini, adli ve idari sürecin derhal başlatıldığını açıkladı.

Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Manisa Turgutlu'da öğrencilerimizi hedef alan menfur saldırıyı lanetliyoruz. Evlatlarımızın saldırıya uğraması yüreğimizi yakmıştır. Güvenlik güçlerimiz ve sağlık personelimiz hızla müdahale etmiş, adlî ve idarî süreçler derhal başlatılmıştır. Olayın hassasiyeti gereği; evlatlarımızın ve ailelerimizin mahremiyetini korumak adına tüm kamuoyunu ve medyamızı sorumlu davranmaya, herkesi resmî açıklamalar dışındaki teyitsiz paylaşımlara itibar etmemeye davet ediyoruz. Yaralı evlatlarımıza acil şifalar, ailelerimize ve Turgutlu'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör