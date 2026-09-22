‘Ömer Baba’ ifade verecek
Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada dikkat çeken yeni bir adım atıldı. Diziye yönelik FETÖ incelemesi kapsamında, Kurtlar Vadisi Pusu'da "Ömer Baba" karakterini canlandıran Emin Olcay bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. "Kazım Kaşifoğlu" karakterini oynayan Sedat Savtak'ın ifadesine başvurulacağı öğrenilirken, usta oyuncu Emin Olcay'ın da önümüzdeki günlerde savcılığa giderek ifade vermesi bekleniyor.
Kurtlar Vadisi'ne yönelik FETÖ soruşturmasını doğru bulduğunu belirten Olcay şunları söyledi: "Türkiye'nin bilinmeyen yerlerine kaymaya başladık. Senaryo giderek bozuldu. 'Birilerinden bilgi almasalar bunları nereden biliyorlar' diye şüpheleniyordum. Bir yerden bir şeyler geliyor ki yazıyorlar diye düşündüm. Yeşil'in, Cumhurbaşkanı'nın senaryoya girmesine şaşırıyordum."
Kurtlar Vadisi'ne yönelik FETÖ soruşturmasını doğru bulduğunu belirten Olcay şunları söyledi: "Türkiye'nin bilinmeyen yerlerine kaymaya başladık. Senaryo giderek bozuldu. 'Birilerinden bilgi almasalar bunları nereden biliyorlar' diye şüpheleniyordum. Bir yerden bir şeyler geliyor ki yazıyorlar diye düşündüm. Yeşil'in, Cumhurbaşkanı'nın senaryoya girmesine şaşırıyordum."