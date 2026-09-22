Rüşvet paraları Murat Ongun’un şirketine
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 2. celsesinin 20. gününe işadamı Mert Saraç'ın çapraz sorgusu ve savunması damga vurdu. İBB iştiraki Spor A.Ş.'den 10 milyon lirayı bulan alacağını tahsil edemediğini belirten Saraç, şantaj ve tehdit kıskacında Murat Ongun'un eşine ait firmaya nasıl para aktarmak zorunda kaldığını mahkemede tek tek anlattı.
Mürettebat Event yetkilisi Saraç, Spor A.Ş.'den alacaklarını tahsil etmekte zorlandığı sırada firari Emrah Bağdatlı'nın adını veren bir şahıs tarafından arandığını söyledi. Telefonda üst düzey yöneticilerin isimlerinin verildiğini belirten Saraç, "Ödemeleri alabilmem ve işlerimin aksamaması için yönlendirilecek faturaları ödemem gerektiğini, aksi halde paramı alamayacağımı söylediler. 10 milyon liralık ticari risk nedeniyle mecburen ödemeleri yaptım. Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'a ait BYZAG firmasından faturalar kesildi. Hiçbir mal veya hizmet almadan, tamamen şantaj ve baskı nedeniyle bu ödemeleri gerçekleştirdim" dedi.
Süreçte tek kuruş menfaat elde etmediğini vurgulayan Saraç, "Ödemelerimi alabilmek için bu EFT'leri yapmak zorunda kaldım, sonra da masummuş gibi şirketimin adını servis ettiler" ifadelerini kullandı.
Mürettebat Event yetkilisi Saraç, Spor A.Ş.'den alacaklarını tahsil etmekte zorlandığı sırada firari Emrah Bağdatlı'nın adını veren bir şahıs tarafından arandığını söyledi. Telefonda üst düzey yöneticilerin isimlerinin verildiğini belirten Saraç, "Ödemeleri alabilmem ve işlerimin aksamaması için yönlendirilecek faturaları ödemem gerektiğini, aksi halde paramı alamayacağımı söylediler. 10 milyon liralık ticari risk nedeniyle mecburen ödemeleri yaptım. Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'a ait BYZAG firmasından faturalar kesildi. Hiçbir mal veya hizmet almadan, tamamen şantaj ve baskı nedeniyle bu ödemeleri gerçekleştirdim" dedi.
Süreçte tek kuruş menfaat elde etmediğini vurgulayan Saraç, "Ödemelerimi alabilmek için bu EFT'leri yapmak zorunda kaldım, sonra da masummuş gibi şirketimin adını servis ettiler" ifadelerini kullandı.