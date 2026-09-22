Sıfır Atık, bireyi çözümün başaktörü haline getirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, "Sıfır Atık hareketi, iklim krizi karşısında bireyi çaresiz bir gözlemci olmaktan çıkarıp çözümün baş aktörü haline getirmiştir" dedi. Emine Erdoğan, New York'taki İklim Haftası açılış etkinliğine konuştu. Erdoğan şunları kaydetti:
AĞIR YÜKÜN SONUÇLARI: "İklim değişikliği, insan faaliyetlerinin yeryüzünde bıraktığı ağır yükün en görünür sonuçlarından biridir. Bizi böylesine büyük bir krizle karşı karşıya getiren yalnızca fosil yakıtlar mıdır? Dev sanayiler midir? Yoksa bütün bunları sürekli daha fazlasını üretmeye zorlayan, sınır tanımayan bir tüketim talebi midir?
DOĞAYLA İLİŞKİMİZİ ADALET ÜZERİNE KURMALIYIZ: Çevresel maliyetler çoğu zaman bu tüketimden en az pay alan toplumların, kırılgan coğrafyaların ve gelecek nesillerin, omuzlarına bırakılıyor. Öyleyse işe atıklarımızla birlikte alışkanlıklarımızdaki aşırılıkları azaltarak, sistemlerle birlikte zihniyetimizi de değiştirerek başlamalıyız. Doğayla ilişkimizi yeniden ölçü ve adalet üzerine kurmalıyız.
SIFIR ATTIKTA EMANET BİLİNCİ: Sıfır Atık hareketi, iklim krizi karşısında bireyi çaresiz bir gözlemci olmaktan çıkarıp çözümün başaktörü haline getirmiştir. Küçük görünen davranış değişikliklerinin, yaygınlaştığında toplumsal bir kültüre; doğru politikalarla desteklendiğinde ise kalıcı bir sisteme dönüşebildiğini kanıtlamıştır. İnsanların doğru tercihini kolaylaştıracak altyapıyı kurmak, döngüsel üretimi mümkün kılacak teknolojileri geliştirmek ve uluslararası iş birliği tesis etmek, bizlerin ortak sorumluluğudur.
AĞIR YÜKÜN SONUÇLARI: "İklim değişikliği, insan faaliyetlerinin yeryüzünde bıraktığı ağır yükün en görünür sonuçlarından biridir. Bizi böylesine büyük bir krizle karşı karşıya getiren yalnızca fosil yakıtlar mıdır? Dev sanayiler midir? Yoksa bütün bunları sürekli daha fazlasını üretmeye zorlayan, sınır tanımayan bir tüketim talebi midir?
DOĞAYLA İLİŞKİMİZİ ADALET ÜZERİNE KURMALIYIZ: Çevresel maliyetler çoğu zaman bu tüketimden en az pay alan toplumların, kırılgan coğrafyaların ve gelecek nesillerin, omuzlarına bırakılıyor. Öyleyse işe atıklarımızla birlikte alışkanlıklarımızdaki aşırılıkları azaltarak, sistemlerle birlikte zihniyetimizi de değiştirerek başlamalıyız. Doğayla ilişkimizi yeniden ölçü ve adalet üzerine kurmalıyız.
SIFIR ATTIKTA EMANET BİLİNCİ: Sıfır Atık hareketi, iklim krizi karşısında bireyi çaresiz bir gözlemci olmaktan çıkarıp çözümün başaktörü haline getirmiştir. Küçük görünen davranış değişikliklerinin, yaygınlaştığında toplumsal bir kültüre; doğru politikalarla desteklendiğinde ise kalıcı bir sisteme dönüşebildiğini kanıtlamıştır. İnsanların doğru tercihini kolaylaştıracak altyapıyı kurmak, döngüsel üretimi mümkün kılacak teknolojileri geliştirmek ve uluslararası iş birliği tesis etmek, bizlerin ortak sorumluluğudur.