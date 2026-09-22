Sigorta dolandırıcılığına operasyon: 825 kişiye soruşturma

İstanbul'da trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde ele geçirerek hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktaran 825 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Dün sabah 4 ilde 6 avukatlık ofisi ile 20 şirkete operasyon düzenlendi. Şüphelilerin, verilerini ele geçirdikleri kazazede vatandaşları arayarak değer kaybı ve hasar farkı gibi vaatlerle 253 bin kişiden vekâletname aldığı ve bu yöntemle 15.6 milyar lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından inceleme yapıldı. İncelemede; bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustaları ile servis çalışanlarına olağandışı nitelikte para transferleri gerçekleştirildiği belirlendi. Banka dekontlarına yansıyan "komisyon", "aracılık", "dosya satın alma" ve "temlik satın alma" ifadeleri tespit edildi.

SEDDK raporlarına yansıyan iddialara göre Avukat Orhan Doğan'ın 2022-2026 arasında 48 farklı bankadaki 62 ayrı hesap üzerinden yaklaşık 24.5 milyarlık işlem hacmine ulaştığı görüldü. SEDDK raporlarına yansıyan iddialara göre Doğan, 2023'ten beri Tahkim Komisyonu'na yaptığı 175 bin başvuru ile yaklaşık 5 milyar TL vekâlet ücreti elde etti.

Şebekenin organizasyon ayağında yer alan Alokaza Yazılım'ın 1.47 milyar liraya ulaşan bankacılık işlem hacminde en yüksek hacimli işlemlerin avukatlarla olması dikkat çekti. Avukat Tahsin Ayçık'ın da Alo Kaza, Greyder Sigorta ve Alotutanak yapılanmaları üzerinden yüz milyonlarca liralık çift yönlü transfer trafiği olduğu görüldü.

Ağın kilit aracı şirketlerinden Greyder Sigorta'nın finansal hareketlerinin yüzde 47'sinin gece 24.00 ile 06.00 saatlerinde gerçekleştiği ve 2025'te işlem hacmini 3.7 kat artırdığı görüldü. Gelirlerin gizlenmesi için kuyumcuların da kullanıldığı saptandı. Alo Grubu ve bağlantılı avukatların hesaplarından tek bir kuyumcuya 238 işlemde 96.9 milyon lira gönderildiği, yaklaşık 63.9 milyonluk kısmının "altın alımı" veya "elden alınan altın bedeli" olarak kayıtlara geçtiği tespit edildi.

SEDDK denetim raporunda, sigortacılık verilerine erişimi olan kişilere kişisel veri ve kaza dosyası temini için Orhan Doğan tarafından 750 kişiye, Alokaza Grubu tarafından ise 75 kişiye ulaşıldığı aktarıldı. Sadece veri sağlayan isimlere Orhan Doğan tarafından 1.2 milyar, Alokaza Grubu'ndan ise 25 milyon lira ödeme yapıldığı saptandı. Veri temini sağlayan 4 kişiye toplamda 47.27 milyon lira aktarıldığı görüldü. 20 şirketin TMSF'ye devredilmesine karar verildi.

1- VEKALETNAME TUZAĞI

Kendilerini 'hasar danışmanı', 'devlet eksperi' veya avukat olarak tanıtır, yüksek tazminat vaadiyle sizden geniş yetkili vekâletname alırlar. Sigorta parasını kendi hesaplarına çeker, sizin payınızı vermezler.

2- ŞİŞİRİLMİŞ HASAR DOSYALARI

Aynı hasarı 3-4 kez yapılmış gibi gösterir, sahte fotoğraf ve faturayla sigortadan fazla para alırlar. Bunun sonucunda aracınızın tramer kaydı şişer, değeri düşer.

3- DANIŞIKLI KAZALAR

Gerçekleşmeyen kazaları olmuş gibi gösterir ya da mevcut kazada kusur oranını degiştirirler. Lüks araçları kasıtlı çarptırır, sahte tutanak düzenlerler. Çete içindeki eksperler ve acenteler bu dosyaları onaylatıp sigortadan para alırlar.

4- GERİ ÖDEME YALANI

Daha önce hasar alıp sigortadan para alan vatandaşları arayıp "Ödemede hata olmuş, rücu davası açılmaması için şu hesaba masraf yatırmalısınız" diyerek direkt nakit para koparırlar.

5- SAHTE POLİÇE VE İPTAL TUZAĞI

Gerçek sigorta şirketlerinin sitelerini kopyalayıp sahte ilan açarlar. Ucuz poliçe kesip birkaç hafta sonra sisteme sızarak poliçeyi 'şüpheli işlem' veya 'iptal' gösterirler. Kaza yapana kadar sigortasız olduğunuzu fark edemezsiniz.

DOLANDIRICILIĞA KARŞI 5 ÖNLEM

1- Ekspertiz hesaplamaları gerçek zarar ilkesine göre standartlaştırılacak.

2- Kazaya en uygun eksperin otomasyonla görevlendirilmesi sağlanacak. (Akıllı Eksper Atama Sistemi)

3- Hasar takibinin usul ve esasları yeniden belirlenecek.

4- Değer kaybı tazminatı için ilave başvuru şartı kaldırılacak.

5- Alo 193 Ortak Hasar İhbar Hattı açılacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör