SON DAKİKA… Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Enver Altaylı şüpheli sıfatıyla ifade verecek

SON DAKİKA… Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen şüpheli ölüm soruşturması derinleşiyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ hükümlüsü eski MİT'çi Enver Altaylı'nın ifadesinin alınması için adliyeye getirildiğini açıkladı. Altaylı'nın 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermesi bekleniyor.

MİT Asya Bölgesi Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden açılan şüpheli ölüm soruşturmasında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, eski MİT mensubu ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı'nın ifadesinin alınmasına karar vermişti. Altaylı'nın 'şüpheli' sıfatıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden Silivri Adliyesi'ne getirildiği öğrenildi.

FETÖ ELEBAŞINA YAZDIĞI MEKTUPTA KOZİNOĞLU'NU HEDEF GÖSTERMİŞ

SABAH Gazetesi kaynaklarına ve soruşturma dosyasına giren belgelere göre; Enver Altaylı'nın dijital materyallerinde tespit edilen ve FETÖ elebaşına gönderildiği belirlenen mektuplar, cinayet iddiasının ana kilit noktasını oluşturuyor. Altaylı'nın mektupta, Kozinoğlu'nun Orta Asya'daki FETÖ okullarının kapatılmasındaki rolüne dikkat çekerken, MİT Müsteşarlığı ihtimaline karşı örgüt liderini açıkça uyardığı belirlenmişti.