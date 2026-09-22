TSK, Akdeniz ve Romanya semalarında
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında geniş çaplı eğitim uçuşu gerçekleştirildiğini duyurdu. Farklı üslerden havalanan çok sayıda muharip ve destek uçağı görevlerini tamamladı. Türk Hava Kuvvetleri ayrıca Romanya'daki Burebista-2026 Tatbikatı'na katılıyor. Bandırma'daki 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı 161'inci Jet Filo Komutanlığı, tatbikatta 3 F-16 ve 44 personelle görev yapıyor. Unsurlar, Fetesti Hava Üssü'nde bulunuyor. Tatbikat, 11-25 Eylül 2026'da farklı ülkelerin hava unsurlarının katılımıyla gerçekleştiriliyor.
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