Türkevi’ne COP31 afişi

Türkiye'nin, iklim değişikliği ile mücadelede BM'nin en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği ve başkanlığı, BM 81. Genel Kurulu'na damga vuruyor. Genel Kurul haftası kapsamında Başkan Erdoğan'ın BM kürsüsündeki görsellerinin bulunduğu "Dünya'nın Geleceği Türkiye'de" başlıklı COP31 tanıtım afişleri Türkevi binasına asıldı.

ÖZEL KAMYONETLERE BÜYÜK İLGİ

Hafta boyunca giydirilmiş kamyonetler COP31 tanıtım afişleri New York sokaklarında dolaştırılacak. Türkevi'nin 3 ayrı katında ve Glasshouse'da da Türkiye'nin COP31 çalışmalarına ilişkin 3 boyutlu sergi ve deneyim alanları ile uluslararası kamuoyuna interaktif bilgilendirmeler yapılacak. BM kürsüsünden uluslararası kamuoyuna hitap etmeye hazırlanan Başkan Erdoğan ile eşi Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, New York'ta Türkiye'nin COP31 ev sahipliği sürecine ilişkin bir dizi programa katılacak.