Bakan Çiftçi: Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız

İşte Bakan Çiftçi'nin açıklamalarından satır başları:

(Manisa'da yaşanan okul saldırısına ilişkin) Bu hadisenin bütün yönleriyle aydınlatılması için gerekli adli ve idari süreçler titizlikle yürütülmektedir.

Turgutlu'da yaşanan hadise vesilesiyle özellikle altını çiziyorum; Okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız.

Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız.

Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemeli, değerlendirmemelidir. Çocuklarımızın güvenliği, milletimizin geleceğinin güvenliğidir.

Bu hadisenin bütün yönleriyle aydınlatılması için gerekli adli ve idari süreçler titizlikle yürütülmektedir.

(Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin) Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye güvenlik alanında çok önemli bir mesafe kat etti. Şimdi önümüzde daha büyük bir hedef var; Bu hedefin adı Terörsüz Türkiye'dir.