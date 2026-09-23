Bakan Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek: Sayın Cumhurbaşkanımız fon soruşturmasını yakından takip ediyor. Hazine ve Maliye Bakanımızla bu konuda toplantılar yapıyoruz. SPK Başkanımızın ve BDDK Başkanımızın katıldığı toplantılarda süreci tüm yönleriyle değerlendiriyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde mağduriyetlerin giderilmesine yönelik gerekli adımlar atılacaktır.

Bakan Gürlek’ten fon soruşturması açıklaması
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Adalet Bakanı Akın Gürlek: Sayın Cumhurbaşkanımız fon soruşturmasını yakından takip ediyor. Hazine ve Maliye Bakanımızla bu konuda toplantılar yapıyoruz. SPK Başkanımızın ve BDDK Başkanımızın katıldığı toplantılarda süreci tüm yönleriyle değerlendiriyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde mağduriyetlerin giderilmesine yönelik gerekli adımlar atılacaktır.
#SPK #BDDK #AKIN GÜRLEK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý