Bakan Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Sayın Cumhurbaşkanımız fon soruşturmasını yakından takip ediyor. Hazine ve Maliye Bakanımızla bu konuda toplantılar yapıyoruz. SPK Başkanımızın ve BDDK Başkanımızın katıldığı toplantılarda süreci tüm yönleriyle değerlendiriyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde mağduriyetlerin giderilmesine yönelik gerekli adımlar atılacaktır.
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Sayın Cumhurbaşkanımız fon soruşturmasını yakından takip ediyor. Hazine ve Maliye Bakanımızla bu konuda toplantılar yapıyoruz. SPK Başkanımızın ve BDDK Başkanımızın katıldığı toplantılarda süreci tüm yönleriyle değerlendiriyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde mağduriyetlerin giderilmesine yönelik gerekli adımlar atılacaktır.