Başkan Erdoğan, ABD’li düşünce kuruluşu temsilcileriyle buluştu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) eş güdümünde düzenlenen toplantıya katıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bileşmiş Milletler 81. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında temaslarını sürdürüyor. Başkan Erdoğan, ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle buluştu. SETA tarafından düzenlenen toplantı, New York'taki Türkevi'nde gerçekleşti.