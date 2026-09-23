Başkan Erdoğan kürsüye çıktı salon doldu
Başkan Erdoğan'n BM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında renkli anlar yaşandı. ABD Başkanı Trump'ın konuşması sonrası boşalan salon, Erdoğan kürsüye çıkınca yeniden doldu.
Erdoğan'ın konuşmasını, Filistin temsilcileri coşkuyla dinleyip alkışlarken, İsrail BM daimi delegesinin dikkatle ama asık suratla izlediği görüldü. Filistin BM misyonu, Erdoğan'ın Gazze mesajlarını resmi hesabından video olarak paylaştı.
Erdoğan'ın konuşmasının, "mazlumların sesi olma, insanlığın ortak vicdanında buluşma, Gazze'de özgürce uçurtma uçuran çocuklar, küresel adalet, BM'de reform, Kıbrıs'ta iki devletli çözüm, hakikat arayışı, ailenin korunması" bölümleri alkışlarla karşılandı. Gazze bölümü konuşmanın en çok alkış alan kısmı oldu. Arap ve İslam ülkelerinin temsilcileri konuşmayı dikkatle takip etti.
Erdoğan'ın konuşmasını, Filistin temsilcileri coşkuyla dinleyip alkışlarken, İsrail BM daimi delegesinin dikkatle ama asık suratla izlediği görüldü. Filistin BM misyonu, Erdoğan'ın Gazze mesajlarını resmi hesabından video olarak paylaştı.
Erdoğan'ın konuşmasının, "mazlumların sesi olma, insanlığın ortak vicdanında buluşma, Gazze'de özgürce uçurtma uçuran çocuklar, küresel adalet, BM'de reform, Kıbrıs'ta iki devletli çözüm, hakikat arayışı, ailenin korunması" bölümleri alkışlarla karşılandı. Gazze bölümü konuşmanın en çok alkış alan kısmı oldu. Arap ve İslam ülkelerinin temsilcileri konuşmayı dikkatle takip etti.