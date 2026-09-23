Başkan Erdoğan, New York'ta iş adamlarıyla bir araya geldi: 100 milyar dolarlık hedefimize ulaşacağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentindeki temasları kapsamında iş adamlarıyla bir araya geldi. Görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Diplomatik ilişkilerimizin 100’üncü yılına yaklaştığı bugünlerde ABD ile yakalamış olduğumuz ivmeyi ekonomi alanında da sürdüreceğimize, hep birlikte 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize kısa sürede ulaşacağımıza gönülden inanıyorum" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği ABD'deki temaslarını sürdürüyor.
İŞ İNSANLARIYLA KRİTİK TOPLANTI
Başkan Erdoğan, ABD'deki temaslarının ikinci gününde New York'ta iş dünyasından isimlerle bir araya geldi.
"100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ"
Görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu vesilesiyle bulunduğumuz New York şehrinde Türk-Amerikan iş dünyasının değerli temsilcileriyle Türkevimizde bir araya geldik.