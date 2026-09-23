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  • Başkan Erdoğan, New York'ta iş adamlarıyla bir araya geldi: 100 milyar dolarlık hedefimize ulaşacağız

Başkan Erdoğan, New York'ta iş adamlarıyla bir araya geldi: 100 milyar dolarlık hedefimize ulaşacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentindeki temasları kapsamında iş adamlarıyla bir araya geldi. Görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Diplomatik ilişkilerimizin 100’üncü yılına yaklaştığı bugünlerde ABD ile yakalamış olduğumuz ivmeyi ekonomi alanında da sürdüreceğimize, hep birlikte 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize kısa sürede ulaşacağımıza gönülden inanıyorum" dedi.

Başkan Erdoğan, New York’ta iş adamlarıyla bir araya geldi: 100 milyar dolarlık hedefimize ulaşacağız
İHA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği ABD'deki temaslarını sürdürüyor.

Başkan Erdoğan, New York'ta iş adamlarıyla bir araya geldi: 100 milyar dolarlık hedefimize ulaşacağız

İŞ İNSANLARIYLA KRİTİK TOPLANTI

Başkan Erdoğan, ABD'deki temaslarının ikinci gününde New York'ta iş dünyasından isimlerle bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, New York'ta iş adamlarıyla bir araya geldi: 100 milyar dolarlık hedefimize ulaşacağız

"100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ"

Görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu vesilesiyle bulunduğumuz New York şehrinde Türk-Amerikan iş dünyasının değerli temsilcileriyle Türkevimizde bir araya geldik.

Başkan Erdoğan, New York'ta iş adamlarıyla bir araya geldi: 100 milyar dolarlık hedefimize ulaşacağız

"KATKI SUNANLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Sanayiden finansa, enerjiden ulaştırmaya, sağlıktan savunmaya kadar birçok konu ve sektörü değerlendirme fırsatı bulduğumuz buluşmaya katkıları için Amerikan Ticaret Odasına, iş konseylerimize ve DEİK'e teşekkür ediyorum.

Başkan Erdoğan, New York'ta iş adamlarıyla bir araya geldi: 100 milyar dolarlık hedefimize ulaşacağız

Diplomatik ilişkilerimizin 100'üncü yılına yaklaştığı bugünlerde ABD ile yakalamış olduğumuz ivmeyi ekonomi alanında da sürdüreceğimize, hep birlikte 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize kısa sürede ulaşacağımıza gönülden inanıyorum."

"ABD İLE STRATEJİK İŞBİRLİĞİMİZ HER ALANDA GELİŞİYOR"

Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Sanayide katma değeri artırmak için hedefli ve seçici politikalar uyguluyoruz. Yapay zekada bize güç katacak altyapı yatırımlarını hızlandırıyoruz. Bölgesel potansiyelimizi harekete geçirmek için Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz. Türkiye şoklara yalnızca tepki veren değil, şoklara direnç kazanmış, dayanıklılığa, verimliliğe ve ekonomik güvenliğe yatırım yapan bir ekonomidir. ABD ile stratejik işbirliğimiz her alanda gelişiyor. Siyasi ilişkilerimizde yakaladığımız ahengi ekonomik, ticari ilişkilerimize de yansıtmayı arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "ABD ile Yakın dönemde ortak çabalarımızla enerji, havacılık ve diğer kritik sektörlerde önemli anlaşmaları sonuçlandırdık. Küresel ekonomik düzenin yeniden kurgulandığı bir dönemde Türkiye ile stratejik bir ekonomik işbirliği modeline ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. NATO standartlarında üretim yapan savunma sanayimiz, müttefiklerimizin tedarik güvenliğine katkı sunacak kapasiteye ulaştı." İfadelerini kullandı.

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