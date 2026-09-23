BM’de Güvenlik Konseyi’nin veto hakkı kalkmalı

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Başkan Erdoğan, Amerikan Bloomberg medya kuruluşu için kaleme aldığı "BM, Güvenlik Konseyi'nin veto hakkını kaldırmalıdır" başlıklı makalede önemli mesajlar verdi: Son yıllarda dünyanın tanık olduğu salgınlar, enerji krizleri, tedarik zincirlerindeki kırılmalar ve bölgesel çatışmalar gibi trajediler ve karşı karşıya olduğumuz krizlerin çözümü birkaç başkentin iradesine bırakılamaz. Farklı coğrafyaların tecrübesini, kapasitesini ve iradesini küresel ve bölgesel meselelerin çözümüne dahil etmek mecburiyetindeyiz. 'Dünya 5'ten büyüktür' çağrımız, bu yönüyle daha geniş bir sorumluluk anlayışına davettir. Reform ihtiyacını artık somut bir yol haritasına dönüştürmek elzemdir. Bu yol haritasının merkezinde ise veto imtiyazının ilgası yer almalıdır. Çünkü Güvenlik Konseyi'ne ayrıcalıklı yeni üyeler eklemek, karar alma gücünün birkaç devletin elinde toplanması sorununu çözmez ve imtiyazlı yapının kapsamını genişletir. Veto imtiyazının kaldırılması, anlamlı her türlü reformun hem başlangıç noktası hem de temel stratejik hedefi olmalıdır. Güvenlik Konseyi ile Genel Kurul arasındaki denge yeniden kurulmalı. Güvenlik Konseyi'nin temsil kapasitesi ve Genel Kurul karşısındaki hesap verebilirliği artırılmalıdır. Veto imtiyazının kaldırılması, seçilmiş üyelerin karar alma süreçlerinde daha fazla ağırlık kazanması ve Genel Kurul'un rolünün güçlendirilmesi yönündeki çabayı Türkiye olarak destekliyoruz