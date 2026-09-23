Çocuklarımızın üzerindeki dijital baskıyı kaldırmalıyız

Emine Erdoğan himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, UNICEF ve BM Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Ofisi işbirliğinde, BM 81. Genel Kurulu marjında düzenlenen "Görünmeyen Mimari: Çocuklar için Güvenli Dijital Sistemler İnşa Etmek-Uluslararası Standartların ve Ortak Sorumluluğun Geliştirilmesi" başlıklı etkinlikte konuştu. Emine Erdoğan BM Genel Merkezi'ndeki etkinlikte şunları söyledi:

"BM ile çocukların esenliği için çıktığımız bir yolun ilk adımını atıyoruz. Çocuğun güvenliğini sağlama sorumluluğu hepimizindir. Sağlıklı bir dijital ekosistem kurmalı ve güvenliğin, tasarımın çıkış noktası olmasını sağlamalıyız. Çocuklar geleceğe en kıymetli emanet. Fakat ne yazık ki günümüzde çocuklar, zihinlerine ve dikkatlerine göz konulmuş, kullanıcı profiline indirgenmiş bir hedef kitleye dönüştürüldüler. Teknolojinin bıçak sırtı bir mesele olduğunu kabul etmeliyiz. Ellerimizle icat ettiğimiz teknolojinin, kendi amaçlarına hizmet edecek yeni bir insan tipini gözlerimizin önünde icat etmesine seyirci kalamayız.

Ne yazık ki çocuğun iyiliği, kâr odaklılıktan ve etkileşim büyütme hedefinden sonra geliyor. O halde, bu baskıcı sistemlerin, çocuklar üzerindeki tahakkümünü kaldırmak zorundayız. Ortak gayretlerimizi birleştirmeliyiz. Farklılaşan ulusal uygulamalardan ziyade ortak küresel standartlar geliştirmeliyiz. Bu standartları BM çatısı altında oluşturmalıyız. Düzenli izleme ve raporlamayla ortak bir uygulama anlayışının geliştirilmesini sağlamalıyız. Teknoloji şirketlerinin ve dijital platformların hesap verebilirliğini güçlendirmeliyiz. Şahsen, insanlığın dijital geleceğini ancak bu adımları atarak başıboşluktan kurtarabileceğimize inanıyorum."

TÜRKİYE DENEYİMLERİNİ PAYLAŞMAYA HAZIR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Türkiye, sosyal medya düzenlemeleri aracılığıyla şeffaflık ve denetim tedbirlerinin uygulanmasında ön saflarda yer almaktadır. Türkiye istem tasarımında koruyucu-önleyici, bütüncül ve sistematik bir yaklaşımı desteklediğine dikkati çekiyor. Güvenli bir dijital dünya güçlü yasalara, çocuk merkezli tasarıma, bilinçli ailelere ve eğitimcilere ve bunların politika oluşturma süreçlerine katılımına ihtiyaç duyar. Türkiye bu konudaki deneyimlerini paylaşmaya hazır.

FIRST LADY'LERDEN TEŞEKKÜR YAĞDI

Belçika Kraliçesi Mathilde: Çocuklar küresel bir teknoloji deneyinin öznesi ya da veri toplama ve dikkat çekmeye dayalı iş modelleri için birer kobay olamazlar.

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun eşi Dr. Fatima Maada Bio: Bizi buraya getiren büyük lider, yüce anneye (Emine Erdoğan) saygılarımı sunmak istiyorum.

Gambiya Devlet Başkanı Adam Barrow'un eşi Fatoumatta Bah Barrow: Yapay zekâ dünyamızı şekillendirmeye devam ederken, bu yenilik asla çocuklarımızın pahasına olmamalı. Teknoloji şirketleri de daha sıkı güvenlik önlemleri ve sınırlar inşa etmeli.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in eşi Tamara Vucic: Çocuklara, günlük yaşamda yollarını bulmayı nasıl öğretiyorsak dijital dünyada da yollarını nasıl bulacaklarını öğretmeliyiz.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto'nun eşi Rachel Ruto: Nairobi ya da Ankara'da bir çocuk, aynı dijital sokakta, pasaporttan bağımsız platformlarda tuzaklarla karşı karşıya. Ortak sorumluluk, ortak eylem anlamına gelmeli.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın eşi Diana Nausediene: Dijital dönüşümün ve yapay zekâ devriminin çocukların haklarını ve refahını güçlendirmesi gerekir.

Burundi Devlet Başkanı Evariste Ndayishimiye'nin eşi Angeline Ndayishimiye: Her ekranın arkasında bir çocuk, her çocuğun arkasında ise bir gelecek var.

Guatemala Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Bernardo Arevalo'nun eşi Dr. Lucrecia Eugenia Peinado Villanueva: Sayın Emine Erdoğan, bize liderlik ettiğiniz ve bu konunun önemine dikkat çektiğiniz, hepimizi bu ortak amaç doğrultusunda bir araya getirip buluşturduğunuz için teşekkür ederim.

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'nin eşi Marie Khone Faye: Ankara Bildirisi yolu göstermiştir. Bu etkinlikte kabul edilen sonuçlar bize temel bir gerekliliği hatırlatıyor: Çocukların sesleri duyulmalıdır.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan'ın partneri Mirabela Gradinaru: Sayın Emine Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Sorun artık yerel değil. Çözüm de artık yalnızca yerel olamaz.

Şili Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Jose Antonio Kast'ın eşi Maria Pia Adriasola Barroilhet: Sorun çocuklarımızla başlamıyor, bizimle başlıyor.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ın eşi Sahar Selam: Çocukların zor zamanlarında yapay zekâ kullanımlarında bu mekanizmaların nasıl yanıtlar verdiğinin denetlenmesi gerekiyor.

Kanada Başbakanı Mark Carney'nin eşi Diana Fox Carney: Sayın Emine Erdoğan, her geçen gün daha da aciliyet kazanan bir konuya dikkat çekme konusundaki liderliğiniz için teşekkür ederim.

UNICEF Çocuk Koruma Direktörü Sheema Sen Gupta: Türkiye, çocukların internet güvenliğini küresel ajandanın üst sıralarına getirmekte öncü rol oynadı.

BM Genel Sekreteri'nin Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Dr. Najat Maalla M'jid: Sosyal medya şirketlerinin bazı eylemleri suç niteliği taşıyor.

BU ÇAĞRI VICDANLARDA KARŞILIK BULMALI

Emine Erdoğan, Başkan Erdoğan'ın konuşması sonrası şu paylaşımda bulundu: 'Adaletin sesi Erdoğan. Sayın Cumhurbaşkanımız BM kürsüsünden insanlığa seslendi. Barışın, insan onurunun ve hakkaniyetin esas alındığı bir dünya için yaptığı güçlü çağrının, uluslararası toplumun vicdanında karşılık bulmasını diliyorum.'