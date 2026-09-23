Emine Erdoğan, Kenya Cumhurbaşkanı’nın eşi Rachel Ruto ile görüştü

Emine Erdoğan ile Rachel Ruto arasındaki görüşme, Türkevi'nde basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ve Afrika Kültür Evi Yönetim Kurulu Başkanı Zeliha Sağlam da hazır bulundu.

"PEK ÇOK KONUDA FİKİR PAYLAŞIMINDA BULUNDUK"

Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kenya Devlet Başkanı'nın kıymetli eşi Rachel Ruto Hanımefendi ile Türkevi'nde bir araya geldik. Sağlık, çevre, eğitim ve aile başta olmak üzere çocukların dijital güvenliği gibi pek çok konuda fikir paylaşımında bulunduk."