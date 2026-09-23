Emine Erdoğan: "Yoğun bir gündemi geride bıraktık"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM'nin 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta ikinci gün katıldığı etkinliklere ilişkin video paylaştı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "New York'taki ikinci günümüzde, insanlığın bugününü ilgilendiren meselelerden dünyamızın yarınını şekillendirecek başlıklara uzanan yoğun bir gündemi geride bıraktık" ifadesini kullandı.

Paylaşımdaki videoda ise Başkan Erdoğan'ın BM 81. Genel Kurulu'ndaki hitabından ve Emine Erdoğan'ın BM Genel Merkezi'nde katıldığı "Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı"ndan görüntüler yer aldı.