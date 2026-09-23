Başkan Erdoğan: Entegrasyona ’evet’ asimilasyona ’hayır’ diyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta gerçekleştirilen Türk ve Kardeş Topluluklar Buluşması'nda konuştu.

Baaşkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

- Bugün Amerika'da Türk soydaş ve Müslüman toplumlarının ulaştığı noktaya baktığımızda önemli bir insan kaynağı ciddi bir tecrübe ve giderek büyüyen bir kapasite görüyoruz.

- Biz hangi görüşe sahip olursa olsun ihanet çukuruna düşmediği sürece tüm vatandaşlarımızın başarıları ile iftihar ediyoruz.

- Türkiye'nin dostluğunu çoğaltan ülkemizin daha doğru anlaşılmasına katkı sunan, ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda dayanışmasını gösteren dostlarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

- Dünyanın neresinde olursanız olun başarının sırrı nitelikli eğitimdedir. Türk toplumunun siyasi ekonomik sosyal ve kültürel hayattaki yerini pekiştirmesi gençlerimizin ve çocuklarımızın iyi bir eğitim almasına bağlıdır.

- İslam coğrafyasını kana ve gözyaşına bulamak isteyenlere 'dur' demenin yolu buradan geçiyor. Gazze'de yaşanan soykırımın başka yerlerde tekrar etmemesinin yolu buradan geçiyor.

- Dünyanın birçok bölgesinde maalesef sorunlar yaşanıyor. Müslümanlardan entegre olmaları değil asimile olmaları bekleniyor. Biz ise entegrasyona 'evet', asimilasyonun her çeşidine 'hayır' diyoruz.

- Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin ve diğer sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını takdirle karşıladığımı ifade etmek istiyorum.