Başkan Erdoğan: Entegrasyona 'evet' asimilasyona 'hayır' diyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 81. BM Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, Türk ve Kardeş Topluluklar Buluşması'na katıldı. Başkan Erdoğan, "Dünyanın birçok bölgesinde maalesef sorunlar yaşanıyor. Müslümanlardan entegre olmaları değil asimile olmaları bekleniyor. Biz ise entegrasyona 'evet', asimilasyonun her çeşidine 'hayır' diyoruz" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta gerçekleştirilen Türk ve Kardeş Topluluklar Buluşması'nda konuştu.
Baaşkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;
- Bugün Amerika'da Türk soydaş ve Müslüman toplumlarının ulaştığı noktaya baktığımızda önemli bir insan kaynağı ciddi bir tecrübe ve giderek büyüyen bir kapasite görüyoruz.
- Biz hangi görüşe sahip olursa olsun ihanet çukuruna düşmediği sürece tüm vatandaşlarımızın başarıları ile iftihar ediyoruz.
- Türkiye'nin dostluğunu çoğaltan ülkemizin daha doğru anlaşılmasına katkı sunan, ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda dayanışmasını gösteren dostlarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum.
- Dünyanın neresinde olursanız olun başarının sırrı nitelikli eğitimdedir. Türk toplumunun siyasi ekonomik sosyal ve kültürel hayattaki yerini pekiştirmesi gençlerimizin ve çocuklarımızın iyi bir eğitim almasına bağlıdır.
- İslam coğrafyasını kana ve gözyaşına bulamak isteyenlere 'dur' demenin yolu buradan geçiyor. Gazze'de yaşanan soykırımın başka yerlerde tekrar etmemesinin yolu buradan geçiyor.
- Dünyanın birçok bölgesinde maalesef sorunlar yaşanıyor. Müslümanlardan entegre olmaları değil asimile olmaları bekleniyor. Biz ise entegrasyona 'evet', asimilasyonun her çeşidine 'hayır' diyoruz.
- Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin ve diğer sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını takdirle karşıladığımı ifade etmek istiyorum.