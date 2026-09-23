Güzelbahçe yine satıyor

İzmir'de satanlar kervanına Yeni Partili Güzelbahçe Belediyesi de eklendi. Başkan Vekili Ayşe Akın'ın talimatı ile mülkiyeti belediyeye ait 4 taşınmaz satış listesine kondu. Çamlı ve Yelki'de bulunan taşınmazlar konut ve villa imarlı. Mülkiyeti Güzelbahçe Belediyesi kurumuna ait olan ve ilçenin prim potansiyeli en yüksek bölgelerinde yer alan imarlı arsalar ile lüks bir mesken, kapalı teklif usulüyle satışa sunuluyor. Satışların belirlenen muhammen bedeller üzerinden gerçekleşmesi halinde belediyenin kasasına bu satışlardan yaklaşık 86 milyon liralık kaynak aktarılacak. Çamlı mahallesindeki taşınmazlar 2649 ada 8, 9 ve 10 parsellerde yer alıyor. Her biri yaklaşık 1.336 metrekare büyüklüğe sahip arsa vasıflı taşınmazların her birine 21 milyon lira muhammen bedel belirlendi.

YELKİ'DE DUBLEKS MESKEN

Satışa çıkarılan bir diğer taşınmaz ise Yelki Mahallesi 2138 ada 10 parselde bulunan dubleks mesken oldu. Bodrum, zemin ve birinci kattan oluşan 2 numaralı bağımsız bölümün brüt alanı 159,69 metrekare olarak belirtildi. Ana taşınmazın yüzölçümü 622,50 metrekare, arsa payı ise 1/2 olarak kaydedildi. Dubleks mesken için 23 milyon TL muhammen bedel, 690 bin TL geçici teminat belirlendi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör