Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Senarist Bayram Özbek tutuklandı

Son dakika haberleri: Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kaşif Kozinoğlu 'nun şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Silivri Adliyesi'ne geldiği, 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifadesinin alındığı öğrenildi.

Eski Emniyet Müdürü ve Senarist FETÖ'nün emniyet yapılanması ve kumpas süreçlerimde adı geçen, aynı zamanda geçmişte televizyon dizilerine yönelik senaryo çalışmalarıyla da bilinen eski emniyet müdürü Bayram Özbek'in Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosunda da payı olduğu tespit edildi.