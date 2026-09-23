Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Senarist Bayram Özbek tutuklandı

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahli olan Bayram Özbek tutuklandı.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Senarist Bayram Özbek tutuklandı
Batuhan ALTINBAŞ
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Son dakika haberleri: Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Senarist Bayram Özbek tutuklandı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Silivri Adliyesi'ne geldiği, 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifadesinin alındığı öğrenildi.

Eski Emniyet Müdürü ve Senarist FETÖ'nün emniyet yapılanması ve kumpas süreçlerimde adı geçen, aynı zamanda geçmişte televizyon dizilerine yönelik senaryo çalışmalarıyla da bilinen eski emniyet müdürü Bayram Özbek'in Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosunda da payı olduğu tespit edildi.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Senarist Bayram Özbek tutuklandı

Özbek, "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" ve "Kasten Öldürmeye Azmettirme" suçlarından tutuklandı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KURTLAR VADİSİ #KAŞİF KOZİNOĞLU #FETÖ

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