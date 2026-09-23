Seçim bahanesiyle rüşvet aldılar

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 2. celsesinin 20. duruşmasında, etkin pişmanlıktan faydalanan Taxus Fidancılık'ın sahibi ve itirafçı Tamer Gümüş'ün beyanları gündeme damga vurdu. Gümüş, soruşturma aşaması ile MASAK raporlarındaki rüşvet iddialarını doğrulayarak, İBB iştiraki Ağaç A.Ş.'de dönemin Satın Alma Müdürü olan Ümit Polat'a alacaklarını tahsil edebilmek için rüşvet vermek zorunda kaldığını detaylarıyla aktardı. Ailesiyle uzun yıllardır fidancılık yaptığını ve Ağaç A.Ş.'ye ürün sağladığını belirten Gümüş, 2003'ten beri tanıdığı

Ümit Polat'ın yeniden satın alma müdürlüğüne dönmesiyle kendisinden eşine elit üyelik, uçak bileti, Boyner ve A101 kartları gibi çeşitli taleplerde bulunduğunu, bu talepleri karşılamadığı takdirde ödemelerini geciktirdiğini ifade etti. Kurumda 30-40 milyon TL alacağı biriktiği dönemde köşeye sıkıştırıldığını dile getiren Gümüş, 2024 seçimlerinden önce yapılan bir ziyarette kendisine "Yukarıdan baskı geliyor, seçim için para lazım, destek vermezsen Ağaç A.Ş. ile ticaretin biter" denildiğini aktardı.



Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat

Yıllardır sürdürdüğü ticareti ve alacakları tehlikeye gireceği için korktuğunu belirten Gümüş, baskılara boyun eğerek istenen 30 bin euro'yu Ümit Polat'a elden teslim ettiğini itiraf etti. Parayı bir seçimi finanse etmek amacıyla vermediğini, bunu sadece Ümit Polat'ın gerekçe gösterdiğini belirten Gümüş, paranın gerçekten seçim için kullanılıp kullanılmadığını bilmediğini, kendi adına kullanmış olabileceğini de savcılıkta dile getirdiğini söyledi. Gümüş, 20 yılı aşkın süredir kurumda olan ve süreçleri bilen Ümit Polat'ın teklif alacak firmaları kendisinin belirlediğini ve güçlü bir konumda olduğunu vurgularken, davada tutuksuz sanıkların savunmalarının sürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör