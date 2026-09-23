SON DAKİKA... CHP'de deprem! Mansur Yavaş'ın ardından 5 belediye başkanı daha istifa etti
SON DAKİKA... Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmesinin ardından genel merkezde adeta deprem yaşandı. Yavaş'ın ardından Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu ve Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya da CHP'den istifa ettiğini açıkladı.
SON DAKİKA... Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmesinin ardından genel merkezde adeta deprem yaşandı. Yavaş'ın ardından Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap ve Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç da CHP'den istifa ettiğini açıkladı.
BAŞKAN KASAP: YOLUMA BAĞIMSIZ DEVAM EDECEĞİM
Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada
"Sevgili Hemşehrilerim, Bugün geldiğimiz noktada, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam etme kararı aldığımı kamuoyunun takdirine sunuyorum. Mansur Yavaş Başkanımızla çıktığımız bu yolda, bana güvenen ve destek veren hemşehrilerime verdiğim sözlerin arkasındayım. Seçildiğim ilçede, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir ayrım gözetmeden; aynı azim, kararlılık ve sorumluluk anlayışıyla hizmet etmeye devam edeceğim.
Benim için öncelik, dün olduğu gibi bugün de Beypazarı ve Beypazarlı hemşehrilerime hizmet etmektir. Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birlikte yol yürüdüğüm, seçim sürecinde mücadele verdiğim; çalışmalarımızda yanımda olan, bana inanan, emeğini ve gönlünü ortaya koyan tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Her birinin emeğini ve desteğini daima saygı ve minnetle hatırlayacağım. Bundan sonraki süreçte de tek gayem; Beypazarı'mıza ve Beypazarlı hemşehrilerime en iyi şekilde hizmet etmektir"