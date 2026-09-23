SON DAKİKA... CHP’de deprem! Mansur Yavaş’ın ardından 5 belediye başkanı daha istifa etti

Değerli Hemşehrilerim, Siyaset, insanlara ve değerlere olan bağlılığın sınandığı uzun bir yolculuktur. Bu yolculukta zaman zaman önemli kararlar almak, inandığınız doğruların arkasında durmak gerekir. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Kalecik'te hiçbir hemşehrimizi siyasi görüşü nedeniyle ayırmadan, kimseyi ötekileştirmeden hizmet etmeyi kendimize görev bildik. Çünkü bize verilen oyları yalnızca bir siyasi destek değil, Kalecik adına verilmiş bir emanet olarak gördük. İçinden geçtiğimiz süreç ve yaşanan gelişmeler doğrultusunda, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılarak Belediye Başkanlığı görevime bağımsız olarak devam etme kararı aldım.

CHP'den istifa ettiğini sosyal medyadan duyuran Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç ise şu ifadeleri kuullandı:

Bugüne kadar aynı çatı altında birlikte yol yürüdüğümüz, bu mücadeleye emek veren ve yanımızda olan tüm yol arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Birlikte yaşadığımız güzel günlerin, verilen emeğin ve kurulan gönül bağlarının benim için her zaman ayrı bir yeri olacaktır. Mansur Yavaş Başkanımızla çıktığımız yolun temelinde de aynı anlayış vardı: İnsanları siyasi kimlikleriyle değil, insan oldukları için kucaklamak; ayrıştırmadan, adaletle ve halkın emanetine sahip çıkarak hizmet etmek. Bugün de kendisiyle çıktığımız bu yolda, Mansur Başkanımızın yanında yürümeye devam edeceğim. Makamlar değişebilir, siyasi şartlar değişebilir. Ancak bizim Kalecik'e olan sorumluluğumuz değişmeyecek. Bundan sonra da dün olduğu gibi; oy verenin de vermeyenin de, her görüşten hemşehrimizin Belediye Başkanı olarak çalışmaya devam edeceğim. Çünkü bizim için asıl mesele bir siyasi kimlik değil, Kalecik'e duyduğumuz sevda ve hemşehrilerimizin bize emanetidir. Saygılarımla.

DOĞANAY: BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN MAKAMLAR DEĞİL

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Doğanay, açıklamasında "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği, yıllardır büyük bir onur ve sorumlulukla taşıdığım Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimi; bugün gelinen mevcut yönetim anlayışı ve yaşanan mutlak butlan süreci nedeniyle sonlandırma kararı almış bulunuyorum. Bu kararım; Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü tarihine, Atatürk ilke ve devrimlerine ya da Cumhuriyet değerlerimize yönelik değildir. Bilakis, bu değerlere olan bağlılığımın ve siyasi duruşuma ilişkin sorumluluğumun bir gereğidir. Bundan sonraki süreçte de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile birlikte yol yürümeye ve hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğim. Güdül Belediye Başkanı olarak görevimi; hemşehrilerimize hizmet etme sorumluluğuyla, ilçemize ve Cumhuriyetimizin değerlerine bağlılıkla sürdüreceğim. Bizim için esas olan makamlar değil, halkımıza hizmet etmektir. Saygı ve sevgilerimle..." ifadelerini kullandı.

POLATLI BELEDİYE BAŞKANI YILDIZKAYA DA İSTİFA ETTİ

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya da CHP'den istifasını açıkladı. Yıldızkaya, şu ifadeleri kullandı:

Kıymetli Hemşehrilerim, Sizlerin desteği ve dualarıyla; Ankaramıza ve Polatlımıza birlikte hizmet etmekten ve yol yürümekten her zaman mutluluk duyduğum Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın da açıklamasında açıkça dile getirdiği hususlar ve işaret ettiği sebepler doğrultusunda Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyaseten yolumuza ve hizmetlerimize Sayın Mansur Yavaş ile birlikte bağımsız olarak devam edeceğimizi kamuoyunun takdirine sunuyorum.

BİR İSTİFA DA AYAŞ BELEDİYE BAŞKANINDAN...

Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu da sosyal medyadan yaptığı açıklamada istifa ettiğini duyurdu.