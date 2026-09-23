Times Meydanı’nda ebru zarafeti
Türkiye'nin kasım ayında Antalya'da ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) New York'ta tanıtıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Times Meydanı'nda ebru sanatçısı Garip Ay ile COP31 temalı ebru çalışmalarının yapıldığı etkinliğe katıldı. Başkan Erdoğan ile BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, New York'ta Türkiye'nin COP31 ev sahipliği sürecine ilişkin bir dizi programa katılacak. Erdoğan, bugün BM Genel Sekreteri'nin düzenleyeceği "İklim Eylemi ve Adil Geçiş Üst Düzey Toplantısı"nda Türkiye'nin COP31 ev sahipliğine ilişkin bilgi verecek.