Trump: Erdoğan çok çetin biri onu seviyorum
Başkan Erdoğan, New York'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez ülkeleri liderleri ile düzenlediği İran Savaşı Zirvesi'ne katıldı. Trump toplantıda, "Erdoğan çok çetin biri ve o benim dostum. Onunla uğraşmayın. Sert bir adam ama yine de onu seviyorum" dedi. Öte yandan Türkevi'ne dönüşünde soruları yanıtlayan Erdoğan, "Körfez'deki yangına ilişkin ufukta bir çözüm görünüyor mu?" sorusuna "Ona çalışıyoruz ve bu gayretlerimizle bir an önce Körfez'deki sıkıntıları aşabilmek için" yanıtını verdi. Erdoğan, bu çalışmaların en kısa zamanda semeresini almak istediklerini söyledi. 'Pezeşkiyan ile görüşecek misiniz' sorusuna da "Şu anda programda neler var henüz bilmiyorum. Arkadaşlar bana bildirecek" karşılığını verdi.