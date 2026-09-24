Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti
Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk'un sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden istifa etmesinin ardından yeni başkan vekilinin belirlenmesi için Adalar Belediye Meclisi'nde seçim yapıldı. Seçimin üçüncü ve dördüncü turlarında CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan hiç oy alamazken, AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz son turda 5 oy alarak Adalar Belediye Başkan Vekili seçildi. Seçim sonucuyla birlikte Adalar Belediyesi'nde başkan vekilliği AK Parti'ye geçti.
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