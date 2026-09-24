Artık kaybedecek vaktimiz kalmadı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM İklim Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, geçtiğimiz yıl yine burada Türkiye'nin COP31 başkanlığına talip olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti: "Bu yıl COP31'i 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da yapacağız. Avustralya ile birlikte farklı coğrafyaların beklentilerini gündeme taşıyacak bir anlayışla hazırlıkları yürütüyoruz. Son bir yıl kayıtlara geçen en sıcak dönem oldu. Nepal'de meydana gelen sel felaketi artık kaybedecek vaktimiz olmadığını çok acı bir şekilde gösterdi. Nepal halkına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum. Paris Anlaşması'nın ilk 10 yılında ortak hedeflerimizi belirlemiştik. İkinci 10 yılın başarılı olabilmesi için geçtiğimiz sene Belem'de önemli kararlar aldık. Antalya'da çok daha fazlasını başarmak durumundayız. Elektrifikasyon ve sıfır atık gibi öncelikli alanlarda 2035'e giden süreçte yeni hedefleri belirledik. Sizlerden bu gündeme güçlü destek vermenizi bekliyoruz. Finansman ve teknolojiye erişimdeki eşitsizlikler sürerken bütün ülkelerden aynı hızla ilerlemelerini beklemek gerçekçi değildir. İklim hedefleriyle kalkınma ve refah arasında güçlü bir bağ kurabildiğimiz ölçüde adil geçişi de kalıcı hale getirebiliriz. "
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