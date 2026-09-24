Bakan Memişoğlu'ndan 'deprem' paylaşımı! 'Herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar Bakanlıklarına ulaşan olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Bakan Memişoğlu’ndan ’deprem’ paylaşımı! ’Herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır’
AA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlıurfa'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadesini kullandı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ŞANLIURFA #KEMAL MEMİŞOĞLU

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý