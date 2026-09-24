Bakan Memişoğlu’ndan ’deprem’ paylaşımı! ’Herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır’

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlıurfa'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadesini kullandı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör