Başkan Erdoğan küresel uyanışın öncüsü oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürüsünde dünya liderlerine yönelik önceki gün yaptığı konuşma bir kez daha tarihi anlardan biri haline dönüştü. Erdoğan'ın konuşması bir kez daha en çok merak edilen ve en çok paylaşılan lider konuşmalarından biri oldu. Uluslararası ajanslar, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşması gibi Başkan Erdoğan'ın konuşmasını da canlı yayınladı. Erdoğan'ın, Filistin'in haklı davasını her defasında savunması ise BM kürsüsüne çıkan diğer liderlere de adeta ilham oldu. Geçtiğimiz yılların aksine bu sene çok sayıda lider de İsrail'i eleştirdi. Ürdün, Fransa, Katar, Brezilya, Finlandiya, Belçika ve birçok ülkenin lideri konuşmasında Filistin meselesine geniş yer ayırdı. Dün ayrıca İngiltere Başbakanı Andy Burnham da Gazze ve Batı Şeria'daki duruma sessiz kalmayacaklarını söyledi. Vietnam Devlet Başkanı To Lam, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını desteklediklerini belirtti. Filistin devletinin sosyal medya hesapları da Erdoğan'ın konuşmasından kesitleri uzun uzun yayınladı. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Filistin Devleti'ni yok saymaya ve halkının sesinin dünyaya ulaşmasını engellemeye yönelik tüm girişimlerin başarısız olacağını söyledi.



'DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR' DOKTRİNİ ÇIĞ GİBİ YAYILIYOR

Başkan Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" doktrinine "BM'de reform zamanı geldi" diyerek katılan ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak Japonya, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi ve geçici üye sayısının artırılması çağrısı yaptı. Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi, BM'nin uluslararası barış ve güvenlikteki rolünün güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi ve geçici üye sayısının artırılması çağrısında bulundu. DIŞ HABERLER

YUNAN'DA KKTC PANİĞİ

Yunan medyasının gündeminde Başkan Erdoğan'ın mesajları vardı. Skai televizyonu, Erdoğan'ın "Ege ve Doğu Akdeniz'deki mevcut meseleleri iyi komşuluk ilişkileri temelinde ve uluslararası hukuka uygun biçimde çözelim" sözlerini manşete taşıdı. To Vima gazetesi ise Erdoğan'ın KKTC'nin tanıması çağrısını eleştirdi.

BM KÜRSÜSÜNDE 20 YILLIK FİLİSTİN MÜCADELESİ

Başkan Erdoğan, 2005'ten bu yana 16 kez çıktığı BM Genel Kurulu kürsüsünde krizleri ve mazlum halkların meselelerini gündeme taşıdı. Filistin meselesine en az 10 ayrı BM hitabında dikkat çeken Erdoğan, Gazze'yi 7 kez doğrudan öne çıkardı. Suriye'deki zulüm ve çatışmaları 13 yıl boyunca BM kürsüsünde anlattı. Karabağ'a 4 kez, Uygur Türklerinin hak ve özgürlüklerine en az 3 kez dikkat çekti. Erdoğan Libya'ya en az 2, Myanmar'daki Arakan Müslümanlarının dramına 2 kez değindi. Harun SEKMEN/ SABAH

DÜNYA MEDYASI: VAZGEÇİLMEZ AKTÖR

Başkan Erdoğan'ın BM kürsüsündeki konuşması dünya basınında bir kez daha geniş yankı buldu.

İspanyol EFE haber ajansı, Erdoğan'ın Gazze için "Dünyanın en büyük çocuk kabristanı" ifadesini manşetine taşıdı.

İngiliz Guardian gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını özel bir başlık altında gördü; "Vicdan sahibi hiç kimse Gazze'deki tabloya gözlerini kapatamaz" sözlerine yer verdi.

Reuters: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'nin barışı koruma görevini yerine getiremez hale geldiğini belirterek reform çağrısı yaptı. Gazze'deki duruma dikkat çekti. Filistin devletinin daha geniş çapta tanınması çağrısında bulundu.

Katar merkezli Al Jazeera'ye konuşan eski BM yetkilisi Salman Shaikh, "Erdoğan kesinlikle haklı. Türkiye'nin 'vazgeçilmez bir bölgesel ve uluslararası aktör' olduğunu ekledi.

Suudi Arab News gazetesi Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" doktrinini belirtip"190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olamaz" değerlendirmesini yaptı. DIŞ HABERLER



ERDOĞAN İLE TRUMP ÇOK İYİ ANLAŞIYOR

ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın "Çok iyi ve etkili şekilde iletişim" kurduğunu söyledi. Barrack, iki liderin önceki gece yemekte yaptıkları görüşmenin nasıl geçtiğine dair bir soruyu, "Harika, liderler olarak birbirlerine inanılmaz saygı duyuyorlar ama daha da önemlisi aralarında bir uyum var" şeklinde yanıtladı.





POLONYA LİDERİ KILIÇ HEDİYE ETTİ

Başkan Erdoğan'ın Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yle New York'taki görüşmesine sıra dışı hediye damga vurdu. Erdoğan'ın temmuz ayında Ankara'daki NATO Zirvesi'nde kendisine kişiselleştirilmiş tabanca hediye ettiği Nawrocki, bu kez Erdoğan'a törensel bir kılıç verdi.





YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ SÜRDÜ

Başkan Erdoğan, New York'taki 3'üncü gününde de yoğun diplomasi trafiğini sürdürdü. Erdoğan, Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi, İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Irak Başbakanı Ali Zeydi ile görüştü. Erdoğan Paşinyan'a Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinde atılan karşılıklı adımları memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Gazze ve Batı Şeria'da barış istemeyen İsrail'e, uluslararası toplumun baskısının önemini hatırlattı.



BAŞKANLARIN ONURUNA DAVET

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Birleşmiş Milletler'in (BM) 81. Genel Kurulu'na katılan devlet başkanları ve eşleri onuruna verilen davete iştirak etti. Önceki akşam Lotte NY Palace Hotel'de düzenlenen davet basına kapalı gerçekleşti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör