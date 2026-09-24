'Hiçbir suçlu izini kaybettiremeyecek'
Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol- Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlıklarınca aranan şahısların Türkiye'ye iadesine yönelik müşterek çalışmalar yürütüldü. Gürcistan'da 61, Yunanistan'da 4, Almanya'da 4, Fransa'da 2, ABD'de 2, Birleşik Krallık, Sırbistan ve Azerbaycan'da birer kişi olmak üzere toplam 76 yakalanan şüphelinin Türkiye'ye iadeleri sağlandı. İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "Hiçbir suçlu yurtdışına çıkarak izini kaybettiremeyecek. Milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergâhlarını kapatmaya ve kırmızı bültenle ya da ulusal seviyede aranan şahısları ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz" denildi.
Haber Girişi