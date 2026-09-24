Örnekköy Kooperatifi’ne ‘zimmet’ davası: İlk duruşma tarihi belli oldu!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 27 Aralık 2025'te, İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik 'zimmet' iddialarıyla ilgili bilirkişi raporları doğrultusunda sorumlulukları tespit edilen aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ile eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden aralarında Soyer, Aslanoğlu ve Kaya'nın da bulunduğu 5 kişi tutuklanmış, bir süre sonra 2 kişi, hakimlik sorgularının ardından da diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

FARKLI SUÇLARDAN CEZALARI İSTENDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'nde 'zimmet' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 19 şüpheli hakkında 1'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İddianamede, tutuklu bulunan eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu hakkında 'zimmet' suçundan 12 yıla kadar, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya hakkında 'zimmete yardım etme' suçundan 6 yıla kadar, diğer tutuksuz 16 şüpheli hakkında da 'denetim görevini ihmal ederek zimmet veya irtikaba neden olmak', '1163 sayılı Kanuna aykırılık', 'zimmet' ve 'zimmete yardım etme' suçlarından 1'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası istenmişti.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'nde 'zimmet' soruşturması kapsamında aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 19 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. 18 Kasım'daki ilk duruşma, Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülecek.