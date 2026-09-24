Pezeşkiyan BM kürsüsünden ABD ve İsrail'e tepki gösterdi: Soykırım yapanlar bize 'terörist' diyor
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Pezeşkiyan, "Soykırımı işliyorlar bize terörist diyorlar. Çocuklarımızı bombalarla öldürdüler. Atom ve nükleer silahlar, İsrail'in elinde ama bunu denetleyenler İran'a gelmek istiyor. İsrail Gazze'de 80 binden fazla masumu öldürürken, binlerce kişiyi de evlerinden ayırdı. Bu konumda biz mi terörist oluyoruz? Asıl biz terör mağduruyuz. Uluslararası hukuk herkese eşit davranmalı" dedi.
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