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  • Pezeşkiyan BM kürsüsünden ABD ve İsrail'e tepki gösterdi: Soykırım yapanlar bize 'terörist' diyor

Pezeşkiyan BM kürsüsünden ABD ve İsrail'e tepki gösterdi: Soykırım yapanlar bize 'terörist' diyor

Pezeşkiyan BM kürsüsünden ABD ve İsrail’e tepki gösterdi: Soykırım yapanlar bize ’terörist’ diyor
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Pezeşkiyan, "Soykırımı işliyorlar bize terörist diyorlar. Çocuklarımızı bombalarla öldürdüler. Atom ve nükleer silahlar, İsrail'in elinde ama bunu denetleyenler İran'a gelmek istiyor. İsrail Gazze'de 80 binden fazla masumu öldürürken, binlerce kişiyi de evlerinden ayırdı. Bu konumda biz mi terörist oluyoruz? Asıl biz terör mağduruyuz. Uluslararası hukuk herkese eşit davranmalı" dedi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURULU #GAZZE #İSRAİL #İRAN

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