Rüşvet parasıyla ata altını aldı
İzmir'in Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında ikinci dalga operasyon kapsamında 9 kişi gözaltına alındı. İddialara göre, eski başkan İlkay Çiçek belediye usulsüzlüklerinden elde ettiği 2 milyon lirayı kuyumcu Osman Güngör'e havale ederek karşılığında Ata altını aldı. Eski Başkanvekili Erkan Özkan ise 2023'te bir otel ruhsatı için 250 bin dolar talep etti. Para trafiklerinin şoförler üzerinden yürütüldüğü, şoför Sergen Kekeç'in hesabından İlkay Çiçek'e gönderilen 1 milyon liralık havaleye "borç iadesi" açıklamasının yazıldığı belirtildi.
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