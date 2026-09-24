SON DAKİKA | Başkan Erdoğan ABD'deki temaslarının ardından İstanbul'a döndü!
SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81’inci Genel Kurulu’na katılmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York kentindeki temaslarını tamamlayarak İstanbul'a döndü. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ı taşıyan özel uçak 'TUR', İstanbul Atatürk Havalimanı’na indi.
SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentindeki temaslarını tamamlayarak İstanbul'a döndü. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı taşıyan özel uçak 'TUR', saat 15.00'te İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi.
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir karşıladı