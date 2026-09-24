SON DAKİKA... MSB: Kıbrıs’taki gelişmeler izleniyor

Mili Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın toplantısında Kıbrıs'tak gelişmeler ve Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin pek çok konu ele alındı. MSB'den yapılan açıklamada Yunanistan, GKRY ve İsrail'i Birbirine Bağlaması Planlanan Denizaltı Elektrik Kablosu'na ilişkin değerlendirmelerde bulunurken "Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda gerçekleştirilecek kablo veya boru döşeme ile bilimsel araştırma gibi faaliyetlerin ülkemizle önceden koordine edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, ülkemizin hak ve menfaatlerini göz ardı eden izinsiz faaliyetlere müsaade edilmemekte, bölgedeki gelişmeler yakından takip edilerek gerekli tedbirler alınmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

MEKKE SAVUNMA ANLAŞMASI CAYDIRILIĞI GÜÇLENDİRİYOR

MSB'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

(Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin) Mekke Ortak Savunma Anlaşması, üye ülkeler arasındaki savunma ve güvenlik iş birliğinin geliştirilmesi ile ortak savunma kapasitesi ve caydırıcılığın güçlendirilmesine yönelik bir çerçeve sunmaktadır. Anlaşma kapsamındaki faaliyetler, üye ülkelerin ortak kararları ve ilgili ulusal süreçler doğrultusunda yürütülmektedir.

KIBRIS'TAKİ GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR

Bölgemizde kriz ve gerginliklerin arttığı mevcut dönemde, Kıbrıs Adası'ndaki askeri gelişmeler tarafımızca yakından takip edilmektedir. GKRY'deki hava savunma sisteminin de Kıbrıs Türk halkı ve KKTC açısından doğrudan bir tehdit oluşturmadığı yönündeki iddialar, Kıbrıs Türk halkının güvenliği ile meşru hak ve menfaatlerinin göz ardı edilmesine gerekçe teşkil edemez.

Bakanlığımız da bölgedeki her türlü gelişmeyi yakından takip etmekte, gerekli tedbirleri almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de Akdeniz'in uluslararası sularında ve hava sahasında icra ettiği faaliyetlerle eğitimlere aralıksız devam etmektedir.