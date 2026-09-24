SON DAKİKA | Yahşihan Belediyesi'ne operasyon! 31 gözaltı

SON DAKİKA | Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Yahşihan Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 36 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi. 31 şüpheli gözaltına alındı.

SON DAKİKA | Yahşihan Belediyesi’ne operasyon! 31 gözaltı
DHA
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SON DAKİKA | Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, AK Partili eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile MHP'li eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın da aralarında bulunduğu 36 şüpheli hakkında Kırıkkale merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. 31 şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#KIRIKKALE #YAHŞİHAN

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