SON DAKİKA | Bakan Yusuf Tekin açıkladı! ’Saldırı okulda olmadı’

SON DAKİKA | Bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Manisa'da okul yakınlarında gerçekleşen saldırı hakkında önemli detayları anlattı.

"Okullarda çok kapsamlı tedbirler alındı." diyen Tekin, saldırıyı gerçekleştiren H.O. isimli saldırganın silahı evden aldığını hatırlatarak, "İlaçları nasıl çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın türünden uyarı varsa, bu silahların çocukların ulaşamayacağı yerlerde olması gerekiyor." dedi.

"AKRAN ZORBALIĞI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Saldırgan H.O. ifadesinde akran zorbalığı iddialarında bulunmuştu. Bakan Takin,, "Çocuk henüz akran zorbalığı dediğimiz şeyi görebilecek kadar okula gitmemiş. Dokuzuncu sınıfa yeni kayıt olmuş. Devamsızlığından dolayı iki ya da üç gün gitmiş." Diyerek iddiayı yalanladı.

VELİLERE ÇAĞRIDA BULUNDU

Velilere çağrıda bulunan Tekin, "Çocuklarımızın oyun sitelerinin arka planındaki mesajlaşma ortamlarında, sosyal medya platformlarında kiminle yazıştığı takip edilmeli." dedi.

Sosyal medyaya değinen Tekin, "Bir çocuk neden kendi profilinde ABD'deki bir okul saldırısındaki bir saldırganın profil resmini kendi resmi yapar? Bir anne babanın bunu takip etmesi ve görmesi gerekir." dedi.

Rehber öğretmenlerle bu konuda çalışmalar yaptıklarını anlatan Tekin, "Velilerden istirhamım, bu türden bir sıkıntılı durum gördüklerinde bunları rehber öğretmenlerimizle paylaşsınlar. Öğretmenlerimiz bu çocuklarla ilgili gerekli şeyleri yapacaklar." ifadelerini kullandı.

OKULLARDA ALINAN TEDBİRLER

"Her bir okulumuzda bina içi kamera sisteminden, bina çevresi kameralara kadar bağlantıları yapıldı. Turnikeler, bazı okullarımızda yüz tanıma sistemleri, görevliler için el dedektörleri, acil durum butonları gibi her okulun durumuna tedbirler silsilesini başlattık.

Binamızın durumuna göre bahçe duvarlarının yükseltilmesinden, kapısına turnike koymamız gereken okullara kadar. Hepsi güvenlik güçlerinin tespitleri doğrultusunda aldığımız tedbirler."

PISA'DA BAŞARI ORANI YÜKSELDİ

Bakan Tekin PISA'da başarı oranının yükselmesi hakkında şu ifadeleri kullandı:

"İlk 30'un içinde değildik. Birden bire 2022'den 2025'e bir sıçrama yaptık demek doğru değil. 2003'ten itibaren önce okullarımızın fiziki ve teknolojik altyapısı ile ilgili çok ciddi revizyonlar yapıldı. 70-80 kişilik sınıflar OECD ortalamasına düşürüldü. Okulların fiziki kalitesi itibarıyla uluslararası göstergelerin üzerine çıkmış durumdayız."

"Bir başka konu fırsat eşitliği; taşımalı eğitimden tutun, okullarımızın pansiyon kapasitesinin artırılmasına kadar; şöyle düşünün, 2003 yılında liseye devam etme oranı yüzde 51'di, şu an yüzde 90'ların üzerinde. Artık eğitime erişim konusunda sıkıntı kalmadı. Öğretmensiz okullardan bambaşka bir yere geldik."

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör