Türkiye yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor
TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nin (ASKON) 4. Türk-Amerikan İş Dünyası Buluşması'nda ve Global Turks New York Forum'da konuştu: "Dünyanın neresine gidersek gidelim, artık güçlü bir oyuncu olan Türkiye'nin gördüğü saygınlık ve itibardan büyük bir gurur duyuyoruz. Bu saygınlık, itibar ülkenin ekonomisine, dış ticaretine, ihracatına, turizmine yansıyor. Bu bir komple ekosistem. Türkiye; güçlü üretim kapasitesi, gelişmiş lojistik altyapısı ve stratejik konumuyla küresel yatırımcılar için önemli fırsatlar sunmaya devam ediyor."
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