Yapay zekâ alanında Türk-ABD ortaklığını güçlendireceğiz

Yapay zekâ alanında Türk-ABD ortaklığını güçlendireceğiz
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, New York'ta Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nin (ASKON) düzenlediği 4. Türk-Amerikan İş Dünyası Buluşması'ndaki konuşmasında "Önümüzdeki dönemde kritik teknolojilerde işbirliğimizi daha ileri seviyelere taşıyacak, veri merkezleri, yapay zekâ gibi alanlarda Türkiye-Amerika ortaklığını çok daha güçlü hale getireceğiz" dedi. Kacır daha sonra Global Turks New York Forum'da yaptığı konuşmada "Kritik teknolojileri kendi imkânlarımızla geliştirelim, üretelim, rekabetçi şekilde dünyaya sunabilelim istiyoruz. Yapay zekâ devriminden Türkiye'nin kazanarak çıkmayı başaran ülkelerden biri olması lazım" dedi
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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