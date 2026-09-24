Yavaş ile 8 ilçe belediye başkanı CHP'den istifa etti
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin 103'üncü kuruluş yıldönümü törenine katılmamasının ardından yaşanan tartışmalar ve yeni parti süreci sonrası CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Yavaş, siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu. CHP Sözcüsü Müslim Sarı istifayı değerlendirirken kurumsal kimlik vurgusu yaparken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kararı "Kendi tercihi" olarak nitelendirdi. Yavaş'ın ayrılığının ardından başkentte büyük bir deprem yaşandı. Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın ve Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör de partilerinden istifa etti. Söz konusu ayrılıkların Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki dengeleri nasıl etkileyeceği tartışılmaya başlandı.
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