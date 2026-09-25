Başkan Erdoğan’dan Filistin mesajı: Dünya söylediğimiz yere yeni geliyor…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan fon krizinin finansal sistem ve ekonomiye yönelik risk oluşturmadığını belirtirken, "Gereken yapılıyor, yapılacak. Sorumluluğu olan kim varsa, bunlardan hukuk önünde hesap sorulacak" değerlendirmesini yaptı. BM reformuna vurgu yapan Erdoğan, konuyu dile getirdiğinde dünya kulak vermiş olsaydı Gazze'de canların kaybedilmeyeceği hatta savaşların önlenmiş olabileceği ihtimaline vurgu yaptı.

"SAHADAKİ GELİŞMELER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR"

Türkiye'nin "Terörsüz Türkiye" defterini kapatacağına dikkat çeken Erdoğan, sahadaki gelişmelerin yakından takip edildiğinde "neticeye uzak olmayan zamanda ulaşılacağını" söyledi. Erdoğan, Irak'ta PKK varlığının son bulacağına vurgu yaparak, "Irak'la artık terörü değil, Kalkınma Yolu'nu, refahı konuşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için gittiği New York'taki Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan özetle şu mesajları verdi:

FON KRİZİ: Şunun bilinmesini isterim: Sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Ayrıca benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa, bunların da hayata geçirilmesini sağlayacağız.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE: Süreç ilgili birimlerimizin kontrolünde adım adım ilerliyor. Meclis'imiz de yasada tanımlanmış çerçevede sürece katkı verecek ve Türkiye, inşallah, birlik ve beraberlik içinde terör defterini kapatacaktır. Hasılı kelam, bize yansıyan bir sorun yok. Süreç ilerliyor ve inşallah neticeye de uzak olmayan bir zamanda ulaşacağız.

IRAK'TAKİ PKK VARLIĞI: Bugün Irak makamlarıyla bölge terörden arındırıldıktan sonra kontrolünün nasıl olacağını istişare ettik. Ayrıca Başika'nın devri konusunu ele aldık. Komşumuz Irak ile artık terör konularını değil, Kalkınma Yolu'nu, karşılıklı ticaret hacmimizi artırmayı, istikrarı, huzuru ve refahı daha fazla konuşmak istiyoruz. Süreç olumlu ilerliyor. İyi bir ivme yakaladık. İnşallah neticesi de güzel olacak.